Pazar yerinde çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı

Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde 2 grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı.

Olay, 19 Ağustos 2022 yılında Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle Yüksel Sokak’ta meydana geldi. Halk pazarındaki esnaflar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. Olay nedeniyle hazırlanan iddianame hazırlandı ve davanın ilk duruşması görüldü.

Müştekiler N.O. (38), M.S. (41), A.O. (37) ile tutuklu sanıklar T.T. (24), A.T. (33) ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Duruşmada konuşan tutuklu sanık A.T., “Bizim kardeşimle verdiğimiz ifadeler yalan. Biz barıştık. Müşteki avukatları olaydan 3-4 gün sonra aradı, ofislerinde görüşüldü, sulh olundu. Bizi vuran A.O. ve yakınları. Bize bu şekilde ifadeleri verdirdi. Uzlaşmıştık. Ben ve Y.B. ile Yenişehir Karakolu’nda ifade verdik. Olay 2022’de oldu. Yeni Sanayi’deydik. Bana telefon geldi, ‘Pazarda A.O. ile tartışmışlar’ dediler. C.A. ile gittik. Babam, A.O.’ya ‘T.T. eve silah almaya gitmiş, sen pazar yerinin ucundaki çay ocağına git’ demiş. Ben de ‘gel gidelim, seninle çay içelim’ dedim. A.O.’ya ‘Abi, sen ne yaptın da bu kadar sinirlendi?’ dedim. ‘Bir anlık sinirle yüzüne çay serptim’ dedi. Ben de ‘sen otur, ben sakinleştiririm’ dedim. T.T. geldi, havaya 2-3 el ateş etti. M.O. ile ben kardeşim T.T.’nin yanına gittik. Kardeşim silahı beline koydu. M.S. de ‘tamam, yapma etme’ diye silahı almaya çalıştı. Silah patladı. M.O. yere çöktü. Kardeşim silahı alıp kaçtı. Arkaya doğru çekildik. Müştekilerin ağzından kötü bir kelime duymadım. A.O. gelip yanımdan geçti. Ben de koltuk altımdan yaralıydım. Kardeşim silahı benim belime koydu, sonra Y.B.’ye tampon yaptı. 2-3 gün sonra avukatlarının yanına gittik. Onun dediği gibi ifade verdik. Onlar benim vurduğumu söyleyecekti, ben de bizi vuranı söylemeyecektim. Onlar bizden şikayetçi oldu. Tek bir lafımı yayınlayabiliyorlarsa yalanlasınlar” dedi. Diğer tutuklu sanık T.T. ise, “Olay ağabeyimin dediği gibi oldu. Onlarla anlaştık, denildiği gibi ifade verdik. Bu olayda 1,5 sene boyunca iddianame süreci uzadı. Olayla ilgili görüntüyü ben teslim ettim. Silah M.O. ile benim aramda patladı. Ben ağabeyimin tezgahındaydım. M.O. ile araç nedeniyle tartıştık. Sonra sözlerin dozu arttı. Elinde çay vardı, yüzüme attı. Ben iş yerine silah almaya gittim. Geldiğimde ağabeyim ve babamın yanında kalabalık gördüm. Korktum, havaya ateş ettim. Baktım babamların bir olumsuzluğu yok. M.O. silaha hamle yaptı. İkimizin arasında silah patladı, aralandık. Kendisi ve A.O. silahı Y.’nin bıraktı, sonra ağabeyime yöneldi. Ben silahı kullanmadım. Ağabeyim koltuk altından yaralandı. Baktım durumu ciddi değil, silahı çıkarmadım. Y.’ye tampon yaptım. Aile büyüklerimiz araya girdi. Karşı tarafın avukatının yazıhanesine gittiler; ağabeyim ve babam. Sonra ifadelerini değiştirmişler. Düğünümü yaptım. Sonra sulhu tekrar bozdular. A.O.’nun sıcak suyu yüzüme serpmesi olayı başlattı. Hazırlık ifadesini yönlendirme ile verdik” diye belirtti. A.O. da, “O gün saat 11.00 civarı arabayı çekmedi. Buna kızdım. T.T. araca bindi, gitti. Babaları geldi. Bana ‘Uzaklaş, T.T. silah almaya gitmiş’ dedi. Silah sesi gelince ben de koştum. Ağabeyim yaralanmıştı. Ağabeyimi ambulans götürdü. A.O.’nun bıçaklanma olayını görmedim. T.T.’nin elinde 2 silah vardı. Havaya ateş etti ama kaç el ateş ettiğini bilmiyorum. Birini havaya sıkıyordu, diğeri ileri doğru uzatılmıştı. A.T. araya girdi, 2 silahı aldı. Ondan sonra ne olduysa T.T. silahın birini tekrar aldı. Küfür, hakaret ve tehditler oldu.

İfadelerin yönlendirilmesi olayından haberim yok. Babaları olaydan sonra evimize geldi. Bu olaydan önce dosttuk, bir husumetimiz yoktu. T.T.’ye kızdığımı hatırlıyorum, ağzını bozmuştu. Ne fırlattığımı hatırlamıyorum. T.T.’den şikayetçiyim. A.T.’nin bir eylemi olmadı” dedi. M.S. ise, “Olay günü sabah arkadaşlar tezgahlarını kuracaktı. Oyalandılar. T.T. ile Y.B. vardı. Ben arkadaşımla oturuyordum. T.T. kızgınlıkla araçla ayrıldı. A.T. gelmeden babaları sinirli geldi. Sakinleştirdik. A.O.’yu uzaklaştırdık. Eve tabanca almaya gitmiş, eşi vermeyince başka yere gitmiş. Siyah bir araç yanaştı. A.T. ile babası bunu engellemeye çalıştı. Bu kişi iner inmez iki elindeki tabanca ile indi, havaya ateş etti.

Ağabeyi ve babası sakinleştirmeye çalışırken ben de çalıştım. Kalabalık oluştu. O esnada A.T.’nin sol tarafındaki tabancayı T.T. geri aldı. Benim göğsüme uzattı. Ben de tabancayı yere doğru indirdim. Kasığımdan yaralandım. A.T. olayı sakinleştirmeye çalıştı. Onlar ‘çocuklarımız var’ diyor. Ben de istemezdim ama bizim de çocuklarımız var. O gün silah benimle beraber hastaneye geldi. Tabancayı hastanede aracılara teslim ettim. A.O. ve Y.’nin adı da geçiyor ama ben onları görmedim. Hastanede öğrendim. Şikayetçiyim. A.T.’den şikayetçi değilim, T.T.’den şikayetçiyim. Kimseyle husumetim yoktu. Tartışma da olmadı. Ben sadece pazar tezgahını hazırlayıp araçlarını çekmesini söyledim. Olaydan birkaç gün sonra avukatımızın ofisinde bulunuldu. K.T., A.T., ben ve babam, aile büyüklerimizin sözü ile ifademizi aldırmak için gittik” dedi. N.O. da, “Ben A.T.’yi severdim, hâlâ da severim. Bizi bu hale T.T. getirdi. A.T.’yi kaç kez aradım, ‘şu arabayı çeksin’ dedim. ‘Kardeşini pazara getirme, bela çıkaracak’ dedim. A.T. tam karşımdaki tezgahı kiralamıştı. Onlara da malı ben aldım. T.T. ile Y.B. tezgahı kurmamışlardı. Ben de ‘tezgahı yapın, aracı çekin’ dedim, ‘tamam’ dediler ama oyalandılar.

Tam tezgahın önündeydi. ‘Aracı çeksin’ dedim. Geri geldim, hâlâ çekilmemişti. Ben çay içmeye gitmiştim. A.T. de aracı çekmesini söylüyor, A.O. suyu yüzüne serpiyor. T.T. eve gidiyor. A.T. aradı, ‘ne oldu’ dedi. O ara babaları K.T. geldi. Sonra A.T. geldi, çay içtik. Biraz zaman geçti. Babaları ‘A.O. git, T.T. silah almaya gitmiş’ dedi. Bir geldi, hışımla iki elinde de tabanca vardı. Bir el havaya ateş etti. Ağabeyi ve babası zapt edemedi. Babası tabancanın birini aldı, sonra ağabeyine verdi. T.T. silahı kaldırdı. Ateş ederken ağabeyinin eline hamle yaptı, kasığından vuruldu. A.T.’nin olayla hiçbir alakası yok. T.T. kafasına koymuş, hepimizi öldürecekti. Ben avukatın oradaki görüşmede yoktum. A.T.’den şikayetçi değilim, T.T.’den şikayetçiyim.” İfadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, keşif kararı alarak eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.