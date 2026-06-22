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- Pazar yerinde çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Pazar yerinde çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde 2 grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı.
Olay 19 Ağustos 2022 yılında Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle Yüksel Sokakta meydana geldi. Halk pazarındaki esnaflar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi silah 2 kişi ise bıçak ile yaralandı. Olay nedeniyle hazırlanan iddianame hazırlandı. Davanın duruşmasına devam edildi. Keşif yapıldıktan sonraki ilk duruşmaya müştekiler N.O. (38), M.S. (41) A.O.(37) katılmazken tutuklu sanıklar T.T.(24), A.T.(33) ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.