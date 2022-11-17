Pazarın indirim şampiyonu sivri biber; zam şampiyonları mantar, üzüm, pırasa ve marul oldu

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Tezgâhlardaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Yaz mevsimin bitmesi ile birlikte pazardaki ürünlerinde fiyatları değişti. Bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları var. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de mevcut.

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Pazarda geçen haftaya göre fiyatı en fazla yükselen mantar, üzüm, pırasa ve marul zam şampiyonu oldu. Tezgâhlarda fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Yaş hurma 12 liradan 15 liraya, üzüm 12,50 liradan 17,5 liraya, salatalık 12,50 liradan 15 liraya, mantar 30 liradan 35 liraya, turp 7,5 liradan 10 liraya, pırasa 5 liradan 10 liraya soğan 7,50 liradan 10 liraya, marul 5 liradan 10 liraya yükseldi.

Bu hafta pazarda en çok indirim olan ürün ise 10 liralık düşüş ile sivri biber oldu. Pazarda fiyatı düşen sebze ve meyveler de şunlar: Nar 12,50 liradan 10 liraya, kabak 12,50 liradan 10 liraya, havuç 6 liradan 5 liraya, karnabahar 20 liradan 15 liraya, patlıcan 12,50 liradan 10 liraya, limon 15 liradan 10 liraya, domates 17,50 liradan 15 liraya geriledi.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Yeşil fasulye 20 liradan, havuç 5 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, yeşil soğan 5 liradan, muz 15 liradan, patates 6,50 liradan, satılıyor.