Pazarın zam şampiyonu: Yeşil fasulye

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Tezgâhlardaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Yaz mevsimin bitmesi ile birlikte pazardaki ürünlerinde fiyatları değişti. Bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları var. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de mevcut.

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Bu haftanın zam şampiyonu 5 lira artarak yeşil fasulye oldu. Fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Kabak 10 liradan 12,50 liraya, yaş hurma 10 liradan 12 liraya, havuç 5 liradan 6 liraya, yeşil fasulye 15 liradan 20 liraya, karnabahar 16 liradan 20 liraya, patlıcan 12,50 liradan 15 liraya, yükseldi.

Bu hafta pazarda en çok indirim olan ürün ise 3 lira düşüş ile marul oldu. Pazarda fiyatı düşen sebze ve meyveler de şunlar: Nar 12,50 liradan 10 liraya, salatalık 12,50 liradan 10 liraya, turp 10 liradan 7,50 liraya, marul 8 liradan 5 liraya geriledi.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Sivri biber 25 liradan, mantar 30 liradan, limon 15 liradan, üzüm 12,50 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, yeşil soğan 5 liradan, pırasa 5 liradan, muz 15 liradan, patates 6,50 liradan, soğan 7,50 liradan, domates 17,50 liradan satılıyor.