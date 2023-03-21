Pazarlıklı Seçim Sathı

Partilerin kümelenerek oluşturdukları ittifaklar dışında bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı adaylık seçimine girenlerin ise en büyük pazarlığı, seçimin ikinci tura kalmasıyla gerçekleşecek.

Gerek ittifak içindeki, gerekse bağımsız aday çıkaran partilerin pazarlıkları daha çok, milletvekili sayıları ve bakanlıklar üzerinden olacak.

Hangi ittifakın veya bağımsız adayın ne kadar oy alacağı veya ipi birinci turda göğüsleyip göğüsleyemeyiceğinden çok, bu seçimin en çetin pazarlığının HDP üzerinden gerçekleşeceği bir gerçek.