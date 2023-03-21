Pazarlıklı Seçim Sathı
14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağının sonucunu belirleyecek en önemli unsur, bu seçim sathında pazarlıklar olacak.
- 21.03.2023 16:05
- Güncelleme: 21.03.2023 16:05
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Partilerin kümelenerek oluşturdukları ittifaklar dışında bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı adaylık seçimine girenlerin ise en büyük pazarlığı, seçimin ikinci tura kalmasıyla gerçekleşecek.
Gerek ittifak içindeki, gerekse bağımsız aday çıkaran partilerin pazarlıkları daha çok, milletvekili sayıları ve bakanlıklar üzerinden olacak.
Hangi ittifakın veya bağımsız adayın ne kadar oy alacağı veya ipi birinci turda göğüsleyip göğüsleyemeyiceğinden çok, bu seçimin en çetin pazarlığının HDP üzerinden gerçekleşeceği bir gerçek.
Haber Merkezi
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