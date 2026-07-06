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Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne kız yurdu yapılacak

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı.

Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne kız yurdu yapılacak

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, il ve ilçe protokolü ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okulda incelemelerde bulunan heyet, yapımına başlanacak olan 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu projesi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’den bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette, Pınarbaşı ilçesinde eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar da ele alındı.

Haber Merkezi

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