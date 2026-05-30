  • Haberler
  • Gündem
  • Pazartesi saat 01.00'a kadar D-260 karayolu kamyon, çekici ve tanker trafiğine kapatıldı

Pazartesi saat 01.00'a kadar D-260 karayolu kamyon, çekici ve tanker trafiğine kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için 30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-260 karayolunda Kayseri ilinden Kırşehir iline kadar Kamyon, Çekici ve Tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir' denildi.

Pazartesi saat 01.00'a kadar D-260 karayolu kamyon, çekici ve tanker trafiğine kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri-Kırşehir karayolu üzerinde trafik yoğunluğununu azaltmak amacıyla 30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-260 karayolunda Kayseri ilinden Kırşehir iline kadar Kamyon, Çekici ve Tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ülkemiz genelinde taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla; bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için; 30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-260 karayolunda Kayseri ilinden Kırşehir iline kadar Kamyon, Çekici ve Tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir. Ancak, yaş meyve/sebze, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla bu ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle olmak üzere seyirlerine izin verilecektir” açıklamalarında bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tramvayda çıkan kavga nedeniyle yaralanan şahıs şikayetçi olmadı
Tramvayda çıkan kavga nedeniyle yaralanan şahıs şikayetçi olmadı
Kızılırmak'a düşen genci arama çalışmaları sürüyor ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kızılırmak’a düşen genci arama çalışmaları sürüyor ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor'da 20 transferden 11'i bin dakikadan az süre aldı
Kayserispor’da 20 transferden 11’i bin dakikadan az süre aldı
Kayseri'de hafta sonu rotası: Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri
Kayseri’de hafta sonu rotası: Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri
CHP Kayseri İl teşkilatı Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara'ya gitti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
CHP Kayseri İl teşkilatı Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara’ya gitti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Soğanlı Vadisi: Türkiye'nin Yükselen Turizm Destinasyonu
Soğanlı Vadisi: Türkiye’nin Yükselen Turizm Destinasyonu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!