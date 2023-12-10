Pedal çevirerek İsrail vahşetini protesto ettiler

Kayserili bisiklet sevdalısı bir grup, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek İsrail’i protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan bir grup bisikletçi; İsrail vahşetini protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için pedal çevirdi. Kayseri Filistin Dayanışma Platformu’nun organize ettiği, Pedalcanlar Bisiklet Grubu katkılarıyla düzenlenen turda bisikletçiler, şehir merkezinde turlarını tamamladıktan sonra Talas yolu üzerinden Paraşüt Alanı’na ulaştı.

Filistin halkına destek verip, İsrail’i protesto eden bisiklet turuna çok sayıda bisikletli destek verdi.