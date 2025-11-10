Pedalla Kayseri ve Dinamik Pedal'dan Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Bisikletçiler, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ederek moral verdi, hediyeler dağıttı ve onlarla keyifli vakit geçirdi.

Ziyaret boyunca minik kahramanların mutluluğu, etkinliğe katılan herkesin yüzüne yansıdı. Hastane yönetimiyle iş birliği içinde gerçekleşen organizasyonda, bisikletçiler çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Pedalla Kayseri topluluğu adına konuşan Emre ERCAN, etkinlikle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün pedal çevirmedik, yüreğimizi paylaştık. Lösemili çocuklarımızın yanında olarak onlara moral vermek, hepimiz için tarifsiz bir mutluluk.

Bu etkinlikte bizlerle birlikte olan Dinamik Pedal ekibine ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü biz inanıyoruz ki iyi insanlar aynı yolda buluşur.”

Pedalla Kayseri ve Dinamik Pedal üyeleri, sosyal sorumluluk bilinciyle sadece bisiklet sürmekle kalmayıp, topluma umut aşılayan örnek bir dayanışma sergiledi.

Etkinlik, lösemiyle mücadele eden çocuklara umut dolu anlar yaşatırken, bisikletçilerin “iyilik için pedallama” ruhunu bir kez daha ortaya koydu.