Pedallar Sumud Filosuna destek için dönecek
Kayseri, mazlumların sesi olmak için pedallara güç veriyor. İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne karşı dünyanın dört bir yanında yükselen tepkilere bir destek de Erciyes'in eteklerinden geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Marifet Erva Pedalla Kayseri Bisiklet Topluluğu'nun öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenleniyor: 'Pedallar Filistin İçin Dönüyor: Kayseri'den Sumut Filosu'na Vicdan Yolculuğu Filistin'e, Sumut Filosu'na Destek Bisiklet Turu.'
Pazar günü saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda bisiklet dağıtımıyla başlayacak olan etkinlik, 14.00’te hareketle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son bulacak. Turun ardından Spor A.Ş. bisikletleriyle katılım sağlayan vatandaşlar, belediye otobüsleriyle başlangıç noktasına geri taşınacak.
Bu anlamlı sürüş, sadece bir spor etkinliği değil; vicdanın, dayanışmanın ve insanlığın sesi olmayı amaçlıyor. Kayseri’den yükselen bu çağrı, Filistin halkının yalnız olmadığını haykırıyor. Pedallar zulme karşı dönüyor, umut ve direnişin yolunu çiziyor.