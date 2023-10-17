Pelin Gündeş Bakır, çareyi yeni bir parti kurmakta buldu

 AK Parti Kayseri 24. Dönem eski Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti'de de istediğini bulamayınca çareyi yeni bir parti kurmada buldu. Kendisine gelen siyasi parti kurma süreci sorularıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini ve sonrasında hazırlıkların başlayacağını duyurdu.

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  • 17.10.2023 08:21
  • Güncelleme: 17.10.2023 08:25
Pelin Gündeş Bakır, çareyi yeni bir parti kurmakta buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti’de 2011-2019 yılları arasında İYİ Parti’de ise 2023 yılında faaliyet gösteren siyasetçi Pelin Gündeş Bakır, siyasi parti kurma hazırlığında olacağının sinyalini verdi. 

AK Parti 24. dönem Kayseri Milletvekili olarak görev yapan Bakır, daha sonra İYİ Parti’ye geçmişti. İYİ Parti’den de istifa eden Bakır, sosyal medya hesabından yeni bir siyasi parti kurulacağının hazırlıklarına başlayacağını duyurdu. Bakır “Parti kurma çalışmalarımız doğrultusunda çok sayıda eposta ve direkt mesaj aldım. İlginiz, teveccühünüz ve nazik dönüşleriniz için ayrı ayrı herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an yurt dışındayım. Bir kaç gün içinde Türkiye’ye geri dönüyorum. Döner dönmez sizleri tek tek arayacağım. Kimseyi arkada, geride bırakmayacağım. Hep birlikte el ele bu işi başaracağız. Zor bir işe giriştik. Bize katılacak vatanını seven tüm vatandaşlarımıza ihtiyacımız var. Biraz sabır. Herkese üç, dört gün içinde döneceğim. En iyi dileklerimle” ifadelerine yer verdi.

1ha

Kayseri Gündem
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