Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti'den aday adayı oldu

Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı oldu. 

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  • 24.03.2023 09:58
  • Güncelleme: 24.03.2023 09:58
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Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti'den aday adayı oldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. Önceki dönemlerde AK Parti Kayseri Milletvekilliği yapan Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı oldu. Bakır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada: “Bu kez kalbim nereye götürüyorsa oraya gittim! Gelince bir baktım, zaten hep oradaymışım” dedi.

1ha

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