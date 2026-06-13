Peln Gündeş Bakır, Kayseri Tanıtım Fuarındaydı

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Fuarın 3. gününde açıklamalarda bulunan Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, “Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize çok selamlarımızı iletiyoruz. Şu anda İstanbul'da Kayseri Tanıtım Günü'ndeyiz. Coşku dolu geçiyor. Hemşerilerimizle birlikte, burada birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kucaklaştık, çok mutlu oldum. Herkesi gördük, tanıdıklar yani birçok kişi tanıdık çıkıyor. Çok mutluyum, Kayseri burada bugün. Kayseri çıkartma yaptı İstanbul’a. Çok beğendim. Özellikle halı mezatı var şu anda. Muazzam Yahyalı halıları var. Yani hayran kaldım. Bütün İstanbulluları buraya bekliyorum. Özellikle halıları görmek için inanın bana çok değer. Buradan bütün vatandaşlarımıza da selamlarımı yolluyorum. Bekliyoruz sizleri” ifadelerinde bulundu.