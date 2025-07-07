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  • Pençe-Kilit Harekâtı'nda Metan Gazı Faciası: Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi

Pençe-Kilit Harekâtı'nda Metan Gazı Faciası: Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde düzenlenen arama-tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen metan gazı sızıntısında hayatını kaybeden asker sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

Pençe-Kilit Harekâtı'nda Metan Gazı Faciası: Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi

6 Temmuz 2025 tarihinde, 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağarada gerçekleştirilen çalışmalarda, dört kahraman askerimizin daha şehit olduğu bildirildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayın ardından bölgeye giderek TSK komuta kademesiyle beraber inceleme ve denetlemelerde bulunacak. Bakan Güler, yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı zamanda, etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

Açıklamada, metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler arasında İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in bulunduğu da vurgulandı.

Bu elim olay, Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm millet için derin bir üzüntü kaynağı oldu. Şehitlerimizin anısı, vatanseverlikleri ve kahramanlıklarıyla daima yaşatılacaktır.

Haber Merkezi

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