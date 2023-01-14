Penil protez ereksiyon bozukluğuna çözüm oluyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, penil protez ile cinsel ilişkide ereksiyon problemi yaşayan hastaların bu sorununun ortadan kaldırıldığını söyleyerek, “Penil protezin doğru hastaya seçilmesi çok önemli” dedi.

Penil protezin, cinsel fonksiyon bozukluğunda kullanılan ve penisin içerisine koyulan tek, iki ve üç parçadan oluşan bir cihaz olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, ”Esas olarak bunun doğru hastaya doğru protezin seçilmesi çok önemli. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi şeker hastalıdır. Penil protez, uzun süren kontrolsüz şeker hastalığı, radikal prostat hastalıklarından sonra cerrahiye bağlı olarak veya herhangi bir nedenle tansiyon gibi damarsal patolojilere bağlı olarak penisteki ereksiyon bozukluğu gelişmesi durumunda uygulanacak bir tedavi seçeneğidir. Bir cinsel fonksiyon bozukluğunun penil protez aşamasına gelebilmesi için özellikle şeker ve tansiyon hastalarının damarsal yapılarını bozmamak için hastalıklarını iyi şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu aşamaya gelmeden önce ilaç tedavisi, enjeksiyon tedavisi yada şok dalga tedavisi, vakum tedavisi gibi birçok tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Ancak hastanın yaşına ve hastalık derecesine göre doğrudan penil protez takılması işlemi de yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Penil protez ameliyatı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Demirtaş, “Ameliyat yaklaşık 2 saat civarında sürebilen bir işlemdir. Bu işlem sırasında penisteki "korpus" dediğimiz kısımlar açılıp, buralara cihazların yerleştirilmesi şeklinde gelişir. Eğerki tek parçalı konuluyorsa bunun hastalar açısından bazen dezavantajı olabiliyor. Bu dezavantajlardan bazıları, kişinin penisi sürekli sertleşmiş halde görülüyor. Çünkü tek parçalı ve sürekli sert halde kalıyor. Diğer 2 ya da 3 parçalılarda herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Bu 3 parçanın şişebilen parçaları penis içerisine 2 silindir şeklinde konulabiliyor. Bu silindirler hem enine hem de boyuna büyüyebiliyor. Bu hasta durumuna göre seçiliyor. Bir diğer parçamız ise pompa. Bu da testislerin yan tarafına konuluyor ve buradan hasta sağ elini kullanıyor ise sağ tarafa, sol elini kullanıyorsa sol tarafa koyma gibi tercihler yapılabiliyor. Üçüncü kısımda rezervuar denilen su kesesi oluyor. Bu da daha çok karın boşluğuna ya da karın duvarının önüne konulabiliyor. Buradaki su, pompa aracılığıyla cinsel ilişkiye girileceği zaman basılarak, penisteki çubukların şişirilmesi esasına dayanıyor. Yine işlem bittikten sonra bir düğmemiz daha var o düğmeye basarak, penil protez içerisindeki su tekrardan rezervuara dönüyor. Böyle bir kullanım şekli var. Eğer ki protez sağlam ise ilişki anında herhangi bir problem yaşama durumu düşük. İlişki sırasında pompanın pasif hale getiren düğmesine basılırsa ancak o zaman penis normal haline döner. Onun dışında travmatik cinsel ilişkilerde protezin patlaması ya da diğer bozuklular oldukça nadir görülen olaylardır. İlişki sırasında genelde böyle aksaklıklar yaşanmamaktadır” şeklinde konuştu.