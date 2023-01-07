Peribacalarına gelen 'dünyanın en uzun insanı' Sultan Kösen: 'Burada benden daha uzunu var'

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetre boyu ile dünyanın yaşayan en uzun insanı olan Mardinli Sultan Kösen, Nevşehir'e geldi. Peribacalarının yapılarına hayran olduğunu söyleyen Kösen, Buradan benden daha uzunu var dedi.

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  • 07.01.2023 17:14
  • Güncelleme: 07.01.2023 17:14
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Peribacalarına gelen 'dünyanın en uzun insanı' Sultan Kösen: 'Burada benden daha uzunu var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre 2 metre 51 santimetre boyu ile dünyanın yaşayan en uzun insanı olan Mardinli Sultan Kösen, Nevşehir’e geldi. Peribacalarının yapılarına hayran olduğunu söyleyen Kösen, "Buradan benden daha uzunu var" dedi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu bir dizi etkinliğe katılmak için Nevşehir’e gelen Sultan Kösen, ilk olarak Uçhisar Kalesi’nde düzenlenen ’Hikayemi çeviriyorum, İngilizce öğreniyorum’ etkinliğine katıldı. Uçhisar Çankaya Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Kösen, öğrenciler ile İngilizce sohbet etti ve İngilizce kitap okudu. En çok görmek istediği yerlerin başında Kapadokya olduğunu söyleyen Sultan Kösen, "İlk kez Kapadokya’ya geliyorum. Kapadokya’yı sürekli gelip görmek istiyordum. Bu güne nasip oldu. Kapadokya’yı çok seviyorum. Özellikle Mardin’e benzetiyorum. Ben okula hiç gitmedim ama çocuklara her fırsatta destek veriyorum. Okumak çok güzel bir şey. Herkes okusun, çalışsın, başarılı olsun" dedi.

Peribacalarının yapılarına hayran olduğunu söyleyen Kösen, "Bu peribacaları, mağaraları çok güzel. Fırsat buldukça gezmek istiyorum. Burada benden daha uzun bir şey var" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Sultan Kösen’e günün anısına peribacası resmi hediye etti.

Gençlik spor salonunda spor yapan öğrenciler ile de bir süre sohbet eden Sultan Kösen, öğrenciler ile birlikte ’uyuşturucuya ve sigaraya hayır’ dedi. Kösen, "Burada çocuklar ile birlikte uyuşturucu ve sigara başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklara hayır diyoruz. Spor yapalım, futbol oynayalım, basketbol oynayalım, vücudumuzu geliştirelim. Buradan tüm zararlı maddelere hayır diyelim" diye konuştu.

Dünyanın en uzun boylu insanı ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen öğrenciler de, "Sultan abiyi yakından görünce cüce gibi kaldık. Onu hiç bu kadar büyük hayal etmemiştik" dediler.

İHA

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