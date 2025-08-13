Perseid Meteor yağmuru Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nde gözlemlendi

Kocasinan Belediyesine bağlı Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nde düzenlenen etkinlikte Perseid Meteor yağmurunu gözlemlemek maksadıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe gök yüzüne ilgi duyan vatandaşlar katılım sağladı.

Burada konuşan Astronom Tamer Akın, "Saatte 100-120 adet göktaşı yağmurumuz olmuş olacak. Burada halkımız büyük bir katılım yaptı ve bundan dolayı da hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah dilekleri kabul olur. Ama dediğim gibi burada aslında meteor yağmurunda yıldız kaydı, yıldız kaydı demiş olduğumuz halk arasındaki olan bir etki. Dilekler kabul olmuyor ama bizler dileyelim. İnşallah dileklerimizin hepsi kabul olur. Burada da dediğim gibi küçük bir sunumdan başlamış olduk. Perseid meteor yağmuru veya meteor yağmuru ne demektir? Onlar hakkında halkımıza bilgi verdik. Astronomi bilgileri ve uzay çağının uzay gelişimi hakkında birazcık bilgi verdik. Şu anda etkinliğimiz başlamış oldu. Bayağı bir yoğun bir katılım var. Araçlarımızı aşağı artık park etmek zorunda kaldık. Yaya olarak halkımız çıkıyor. Işıklarımızı kapattık tamamen ve ışık yoğunluğunu minimuma indirmeye çalıştık. İnşallah halkımızla birlikte güzel bir etkinliğimizi burada sürdürmüş olacağız. Tabi ki, temmuz ayında aslında başladı ama 15 Ağustos, 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Neden 12 Ağustos'u biz seçtik? En yoğun olduğu yani 10 Ağustos'ta vardı, 14 Ağustos'ta olacak ama bunlar sadece 20 tane, 10 tane, 30 tane iken bu pik demiş olduğumuz en yoğun yağan tarihlerimiz 12'si ve 13'ü olmuş oldu. Biz de bugünün tarihini uygun görmüş olduk" ifadelerinde bulundu.