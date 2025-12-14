Peş peşe yaşanan 2 trafik kazasında 1'i jandarma 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kayseri - Sivas karayolunda meydana geldi. İddiaya göre arkasında beton harcı karma makinesi takılı kamyonet ile Tokat’a giden üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü çarpıştı. Kaza yerine gelen jandarma personeli G.A. yol güvenliğini sağlamaya çalışırken aynı yönde giden bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Öğrencileri taşıyan otobüsteki şöför ve 4 yolcu ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ayrıca çöp konteyneri taşıyan TIR’da hasar gördü.