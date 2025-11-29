Petshoplarda papağan satışlarına ruhsat şartı



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, petshot denetimlerinde papağan satışları için ‘yaban hayvanı satış ruhsatı’ alınması gerektiğine dair bildiri yayınladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na papağan satışlarına dair uyarı niteliğinde yazı gönderdi.

Gönderilen bildiride; petshop denetimlerinde eksiklikler tespit edildiği ve papağan satışlarında ‘yaban hayvanı satış ruhsatı’ alınması gerektiği yer aldı.

Petshoplar, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında "Ev ve Süs Hayvanı Satış Ruhsatı" ile satış yapıyordu. Bildiride ev ve süs hayvanı satış ruhsatının söz konusu hayvanların satışı için yeterli olmadığı belirtildi ve satış için DKMP Müdürlükleri’nce ‘yaban hayvanı satış ruhsatı’ alınması gerektiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra petshoplardan alınarak ev ve iş yerlerinde hobi amaçlı bulundurulabilmesi için satın alan kişi/kişiler, DKMP İl Müdürlükleri’ne başvurarak ‘Av ve Yaban Hayvanı İle Ürün Bulundurma Belgesi’ alınması gerektiği de vurgulandı.