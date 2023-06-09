Peygamberimizin dikilmesini tavsiye ettiği ağaç

9 Haziran günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma Hutbesi’ne göre Hz. Peygamberimizin sahabesine dikilmesini önerdiği ağaçla ilgili tanımlama yapılarak çevre bilincine dikkat çekildi.

Cuma hutbesinde anlatılan bir olayda Peygamberimizin dikilmesini önerdiği ağaçla ilgili özel bir tanımlama yapıldı: Sahabenin önde gelenlerinden Ebu'd-Derdâ (r.a) bir gün fidan dikiyordu. Onu gören biri, bu işin dünya malına düşkünlük anlamına geldiğini zannederek, "Allah Resûlü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Bunun üzerine Ebu'd-Derdâ (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifini ona hatırlattı: "Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse bu, o kimse için bir sadaka olur."

Bu olayla ilgili Peygamberimizin dikilmesini tavsiye ettiği ağacın genel özellikleri belirtiliyor. Yani dikilen ağaçlardan, insan veya hayvan, Allah’ın yarattığı herhangi bir canlının yiyerek istifade etmesi öneriliyor ve bunun aynı zamanda sadaka olduğu belirtiliyor.

Gölgesi, ihtişamı, güzelliği, aromatik kokusu veya meyvesi için bir çok nedenle insanlar ağaç dikiyor. Bu farklı nedenlerle dikilen ağaçlardan en efdal olanının, verdiği meyve ile insanların veya hayvanların rızıklanacağı bir ağaç olması tavsiye edilerek, bunun aynı zamanda bir sadaka olduğu vurgulanıyor.

