PFDK'dan Erciyes 38 FK'ya 'çirkin ve kötü tezahürat' cezası

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, geçen hafta sahasında Ağrı 1970 Spor’u konuk etti. Kayseri ekibi maçı 2-0’lık skorla kazanırken maçın son dakikalarında 2 takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Mavi–siyah–beyazlı takım bu nedenle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Kayseri ekibi ile alakalı karar, “Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünün, 05.10.2025 tarihinde oynanan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Ağrı 1970 Spor Kulübü 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” olarak açıklandı.