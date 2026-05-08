PFDK'dan Kayserispor'a 1 Milyon 110 Bin TL ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Ligin 32’nci haftasında oynanan Kayserispor – Eyüpspor maçı sonrası kararlarını açıkladı. Kayserispor, Eyüpspor maçı sonrası 5 gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Sarı kırmızılı kulüp ‘stadyuma usulsüz seyirci alınması’ gerekçesiyle 430 Bin TL, ‘saha olayları’ gerekçesiyle 330 Bin TL ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ gerekçesiyle 300 Bin TL olmak üzere toplam 1 Milyon 110 Bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Kayserispor’un PFDK’ya sevki, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. Kayserispor ile ilgili karar, “Kayserispor Kulübünün, 03.05.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Eyüpspor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt C-D-E, Doğu Alt C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 480.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir “şeklinde açıklandı.