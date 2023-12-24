PFDK'dan Kayserispor'a 112 bin lira ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bugün yapılan açıklamada Kayserispor'a Fenerbahçe ile oynanan maçta saha olayları nedeniyle 112 bin lira ceza ve Batı Alt E Tribününe 1 maç ceza verildiği açıklandı.

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  • 24.12.2023 12:48
  • Güncelleme: 24.12.2023 12:48
PFDK'dan Kayserispor'a 112 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.12.2023 tarih ve 37 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.  Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka ile ilgili PFDK’dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 20.12.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Tribünü Alt E Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine" karar verilmiştir denildi. Ayrıca Fenerbahçe’ye ise toplamda 489 bin lira ceza ile o maçta kırmızı kart gören Fred’e 3, Mert Hakan Yandaş’a ise 2 maç  ceza verildiği duyuruldu.

1ha

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