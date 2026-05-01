PFDK'dan Kayserispor'a 2 Milyon 10 Bin TL ceza

TFF Hukuk Müşavirliğince Süper Ligin 31’nci haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda PFDK kararları açıklandı. Kayserispor, Rizespor maçı sonrası 5 gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) kararları açıklandı. Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu şekilde ; “Kayserispor Kulübünün, 25.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Rizespor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” olarak açıklandı.