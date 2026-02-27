PFDK’dan Kayserispor’a bilet bloke ve Açıkalın'la Ersoy'a Para Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kayserispor’a taraftarlarının kötü ve çirkin tazahüratı gerekçesiyle Kuzey Alt B ve F blokta yer alan taraftarlara 1 maç ceza kulübe ise akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık gerekçesiyle 220 bin lira para cezası verildi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ile milletvekili ve Kayserispor idarecisi Baki Ersoy’a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 40’ar bin lira para cezası verildi. PFDK’nın Kayserispor ile ilgili kararları şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt B ve F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor idarecisi Mustafa Baki Ersoy’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.