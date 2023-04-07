PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Süper Ligin 27'nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle para ve deplasman cezası geldi.

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  • 07.04.2023 12:13
  • Güncelleme: 07.04.2023 12:13
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PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK tarafından Perşembe günü yapılan toplantısında alınan kararlar açıklandı. Kurul tarafından Kayserispor ile ilgili alınan kararda, “Kayserispor Kulübünün, 01.04.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” kararı açıklandı.

1ha

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PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

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