PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Süper Ligin 28’inci haftasında sahasında Ümraniyespor’u konuk eden Kayserispor müsabakayı 3-1’lik skor ile kazanmıştı. Karşılaşma oynanırken ve müsabaka sonrasında sahaya giren seyirci nedeniyle Kayserispor’a 56 bin lira para cezası geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.04.2023 tarih ve 54 sayılı toplantısında sarı kırmızlı kulüp ile ilgili alınan karar şu şekilde: “Kayserispor Kulübünün, 10.04.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına kara verilmiştir.”