PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 25.05.2023 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararların ilkinde Kayserispor hakkında karar verildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserispor Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan Yukatel Kayserispor - Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu.