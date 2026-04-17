PFDK'dan Kayserispor'a Fenerbahçe maçı sonrası ceza geldi

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından sezonun 29’uncu hafta maçlarının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Kayserispor ‘stadyuma usulsüz seyirci alınması’ gerekçesiyle 480 Bin TL, ‘taraftarlarının neden olduğu saha olayları’ nedeniyle 220 Bin TL, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı’ 120 Bin TL olmak üzere toplamda 820 Bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Kuzey Alt D Blokta yer alan tribünde yer alanlara ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle, Kuzey Alt C Blokta yer alan tribünde yer alanlara ise ‘saha olayları’ gerekçesiyle 1 maç ceza verildi. Kayserispor ile ilgili açıklanan kararlar şu şekilde; “Kayserispor Kulübünün, 11.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 480.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.