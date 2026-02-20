PFDK’dan Kayserispor’a Muhammed Türkmen’in yaka kartının görünmemesi nedeniyle ceza

Kayserispor’a PFDK tarafından Sportif Direktörü Muhammed Türkmen’in yaka kartını görünür şekilde takmaması gerekçesiyle 40 Bin TL para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından 22’inci hafta sounda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) kararları açıklandı. Kayserispor’dan da Sportif Direktörü Muhammed Türkmen yaka kartını görünür şekilde takmaması gerekçesiyle PFDK tarafından 40 Bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayserispor ile ilgili alınan sevk kararı şu şekilde, “Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in, 15.02.2026 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklandı.