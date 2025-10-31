  • Haberler
  • PFDK'dan Kayserispor'a para, Benes'e 2 maç ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor'a 40 Bin TL para ve Benes'e 2 maç para cezası geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 10’uncu hafta oynanan müsabakaların ardından disiplin kurulu sevklerinin kararları açıklandı. PFDK tarafından Kayserispor antrenörü Igor Cagalj’ın akreditasyon kartını görünür şekilde takmadığı gerekçesiyle 40 Bin TL para cezası ve maçta direk kırmızı kart gören Benes’e 2 maç ceza verildiği açıklandı. Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şuı şekilde, “Kayserispor Kulübü antrenörü Igor Cagalj’in, 24.10.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Kayserispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Laszlo Benes’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi

