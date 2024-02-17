PFDK'dan Kayserispor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun son toplantısında aldığı kararlar açıklandı.

Kayserispor ile ilgili olan karar şu şekilde açıklandı, “Kayserispor Kulübünün, 12.02.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.