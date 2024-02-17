PFDK'dan Kayserispor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Kayserispor'a 56 bin lira para cezası verildi.

PFDK'dan Kayserispor'a para cezası
Kayseri GündemEditör

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun son toplantısında aldığı kararlar açıklandı.
Kayserispor ile ilgili olan karar şu şekilde açıklandı, “Kayserispor Kulübünün, 12.02.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

1ha
Kayseri Gündem

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