PFDK'dan Kayserispor'a ve Baki Ersoy'a ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Ligin 14’üncü haftasında oynanan müsabakaların Disiplin Kuruluna sevkleri sonrası cezalar belli oldu. Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu şekilde açıklandı; “Kayserispor Kulübünün, 22.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Gaziantep FK Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü antrenörü Vito Tercolo hakkında, cezaya uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına yer verilmiştir” ifadelerine yer verildi