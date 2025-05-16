PFDK'dan Kayserispor'a yine ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'un Antalyaspor maçında 'stadyuma usulsüz seyirci alınması' gerekçesiyle 180 Bin TL para cezası ve 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle Kuzey Tribün Alt C-D-E ve Kuzey Tribün Üst K bloklarda bulunan seyircilere 1 maç ceza verdi.

PFDK'dan Kayserispor'a yine ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 15.05.2025 tarih ve 64 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Kayserispor, Antalyaspor maçında ‘stadyuma usulsüz seyirci alınması’ ve ‘çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 12.05.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt C-D-E ve Kuzey Tribün Üst K bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 180.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına  karar verilmiştir” olarak açıklandı.

Haber Merkezi

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