PFDK’dan Kayserispor, Başkanı, Asbaşkanı, Baki Ersoy’a para ve antrenörüne hak mahrumiyeti cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Ligin 11’inci haftasında oynanan müsabakaların Disiplin Kuruluna sevkleri sonrası cezalar belli oldu. Kayserispor, Başkan Nurettin Açıkalın, Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, milletvekili Baki Ersoy ve kulüp antrenörü Vito Tercolo “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4’üncü maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmişti. Kayserispor’a 220 Bin TL, Başkan Nurettin Açıkalın’a 40 Bin TL ceza, Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi’ne 40 Bin TL para cezası, milletvekili Baki Ersoy’a 40 Bin TL para cezası ve kulüp antrenörü Vito Tercolo’ya 2 kez 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK’dan yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Vıto Tercolo’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor kulübü antrenörü Vıto Tercolo’nun, delegasyon 2’de akredite edilmesine rağmen müsabakanın ikinci yarında izinsiz bir şekilde yedek kulübesine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklaamsı yapıldı.