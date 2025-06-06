PFDK'dan Kayserispor Sportif Direktörüne ve antrenörüne ceza
Türkiye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen ve kulüp antrenörü Fevzi Layiç'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 58 Bin 500 TL para cezası verildi.
PFDK tarafından Süper Ligin 38’incü haftasında oynanan maçlarla alakalı kararlar açıklandı. Kayserispor ile ilgili açıklanan kararlar, “Kayserispor Kulübü antrenörü Fevzi Layiç’in, 01.06.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.