PFDK'dan Kayserispor Sportif Direktörüne ve antrenörüne ceza

PFDK tarafından Süper Ligin 38’incü haftasında oynanan maçlarla alakalı kararlar açıklandı. Kayserispor ile ilgili açıklanan kararlar, “Kayserispor Kulübü antrenörü Fevzi Layiç’in, 01.06.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.