PFDK'dan Kayserispor ve Erciyes 38 FK'ya ceza

Profosyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Liginin 33’üncü haftasında ve 3’üncü Lig Play – Off 2’nci turunun ardından lararlar açıklandı. Kayserispor taraftarı Alanyaspor deplasmanında, ‘çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle Misafir Tribün Misafir A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Erciyes 38 FK ise, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ gerekçesiyle 24 Bin TL, ‘saha olayları’ nedeniyle 55 Bin TL, ‘talimatlara aykırılık’ nedeniyle 27 Bin 500 TL, ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ gerekçesiyle 7.200 TL para cezasına çatptırıldı. Ayrıca

Erciyes 38 Futbol Spor kulübü görevlisi Hüseyin Alper Aslan’ın, ihraç öncesi müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 Bin TL, kulüp görevlisi Hüseyin Alper Aslan’ın, ihraç sonrası rakip takım mensubuna yönelik hakaretleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 Bin TL, kulüp doktoru Hüseyin Durmaz’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 Bin TL, kulüp malzemecisi Mehmet Karakuş’un, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 Bin TL ve kulüp idarecisi Ufuk Gezeroğlu’nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 Bin TL para cezası cezası verildi. Erciyes 38 FK toplamda 154 Bin 700 TL para ve 2 görevlisi 1 malzemecisi, 1 doktoru ve 1 idarecisi ise men cezası aldı.