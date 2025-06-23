PFDK'nın yeni başkanı Kayserili Başbuğ Pınarbaşı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk’ün istifadının ardından Başbuğ Pınarbaşı’nın getirildiğini duyurdu.

TFF’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir. PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Pınarbaşı, Adır ve Taşkın’a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladıkları katkılar nedeniyle Celal Nuri Demirtürk, Av. Taha Çalık ve Av. Serhat Çetin’e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz” şu ifadelere yer verildi.

BAŞBUĞ PINARBAŞI KİMDİR?

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1990 yılında lise eğitimini Kayseri Lisesi’nde tamamladı. 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi’nde başladığı üniversite hayatını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı. Sahibi olduğu hukuk bürosu bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok şirket, spor kulübü ve kurumlara hukuk danışmanlığı yapmaktadır.