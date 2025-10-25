'Piezo Tüp Bebek yöntemi ile artık umutsuzluk giderek azalıyor'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Piezo Tüp Bebek tedavi yöntemi hakkında bilgiler vererek, yöntemin bebek sahibi olmak isteyen çiftler için umutsuzluğun giderek azaldığını ifade etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Piezo Tüp Bebek yöntemi ile ilgili detaylar vererek; “Önceden yumurta kalitesi çok iyi olmayan, tüp bebek için bize başvuran yaklaşık 100 hastanın 20’sinde yumurtalarda döllenme işlemi gerçekleşmiyordu. Yaklaşık 5 çiftten 1’inde güzel embriyolar oluşmuyordu. ‘Piezo’ dediğimiz, elektrik uyarısıyla yumurtaların canlandırıldığı bir işlem var. Bu yöntemi merkezimizde yaklaşık iki yıldır uyguluyoruz. İki yıllık verilerimizi de Kasım ayında uluslararası bir kongrede sunacağız ve sonuçlar, dünyanın en saygın dergilerinden birinde yayımlanacak. Çalışmaya göre, daha önce yumurta kalitesi iyi olmadığı için embriyo oluşmayan kadınlarda, yüzde 20 oranında daha iyi kalitede embriyolar elde edildiğini gösterdik. Elektrik uyarısı vererek yumurtanın içindeki kalsiyum kanalları açılıyor. Kanallar açıldığı için de sperm ile yumurta daha iyi uyum sağlıyor ve embriyolara, ‘gebelik getirecek embriyo’ dediğimiz ‘beşinci gün embriyosu’na gitme şansını artırıyoruz. Yani artık umutsuzluk giderek azalıyor. Kimse “Yumurtam döllenmedi, güzel embriyom oluşmadı, tüp bebekte başarı elde edemedim” demeyecek. Piezo yöntemiyle daha yüksek oranda gebelik elde ediyoruz. Bu yöntem aslında yurt dışında uzun süre kullanılan bir yöntem. Aslında biz piezoyu, daha çok erkek kısırlık yöntemleri için kullanıyorduk. ‘Azosperm’ dediğimiz hiç spermi olmayan erkeklerde, yuvarlak hücrelerin yumurtayı dölleme kapasitesini artırmak için “Piezo” uygulanıyordu. Özellikle Japonya’da oldukça yaygın bir yöntemdi. Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştı. Bu dediğim işlem biraz farklı. Normal spermi bulunan ama yumurta kalitesi iyi olmayan, özellikle ileri yaş grubundaki kadınlarda, daha kaliteli embriyoların oluştuğunu gösterdik” ifadelerini kullandı.