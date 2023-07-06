Pijamaskeliler Kumsmall'da

Pijamaskeliler Kayıp Oyuncaklar Müzikali KUMSMALL AVM’ye geliyor. Pijamaskeliler 8-9 Temmuz tarihlerinde çocuklarla buluşacak.

Mobilya başta olmak üzere moda, eğlence ve lezzetin merkezi olan KUMSMALL AVM, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Yaz tatilindeki çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler gerçekleştiren KUMSMALL AVM, şimdi de Pijamaskeliler’i Kayseri’ye getiriyor.

Pijamaskeliler Kayıp Oyuncaklar Müzikali 8-9 Temmuz tarihlerinde KUMSMALL AVM’de sahnelenecek. Cumartesi ve Pazar günleri çocukları bekleyen müzikal saat 14.30 ve 15.30 olmak üzere iki seans halinde izlenebilecek.