Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan, hakkında çıkan 'etnik ayrımcılık' iddialarını yalanladı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, hakkında kamuoyunda ortaya çıkan “etnik ayrımcılık” iddialarını ve parti içi disiplin yürütüldüğü söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulunarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Başkan Deniz Yağan, yaptığı açıklamada; “Son günlerde şahsım hakkında ortaya atılan “etnik ayrımcılık” iddialarını ve Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü içinde hakkımda yürütüldüğü öne sürülen disiplin söylentilerini üzülerek takip ediyorum. Öncelikle açık ve net olarak ifade etmek isterim ki:

Bu iddialar tamamen asılsızdır. Hiçbir şekilde etnik kimlik üzerinden ayrımcılık yapmadım, yapmam.

Bugüne kadar konuşmak yerine üretmeyi, tartışmak yerine çalışmayı tercih ettim. Bu nedenle hakkımdaki iftiraların ilk aşamasında sessiz kaldım. Ancak konunun farklı yönlere çekildiğini görünce kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duydum. Hemşehrilerim beni tanır: Pınarbaşı’nda yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Kimin ne kökenden, ne inançtan, ne siyasi görüşten olduğuyla ilgilenmem. Benim tek derdim Pınarbaşı’na hizmet etmek, verdiğim sözleri tutmak ve bu toprakların insanına layık olmak. Bu halk seçim zamanı köy köy, kapı kapı gezerek “Çerkes’e oy vermeyin” diyenleri de çok iyi hatırlamaktadır. Bugün bizlere etnik ayrımcılık iftirası atanların, o gün söyledikleri sözler ve yürüttükleri dil ortadadır. Pınarbaşı halkının vicdanı ve sağduyusu her şeyi görmüştür. Ben yoluma devam ediyorum. İftiralarla, dedikodularla vakit kaybetmeye niyetim yok. Pınarbaşı için hizmet üretmeye, çalışmaya, alın teri dökmeye devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.