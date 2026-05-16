Pınarbaşı'da Karla Kaplı Yayla Yolları Açılıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, mayıs ayı olmasına rağmen karla kaplı yayla yolları iş makinaları ile açılıyor.

Pınarbaşı ilçesinde baharın gelmesiyle karla kaplı yolların açılmasına yönelik Pınarbaşı Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda mayıs ayı olmasına rağmen karla kaplı Kadılı-Sericek yayla yolu ile Kızılören Koçpınarı yayla yolu iş makinaları ile açılıyor. Konuyla ilgili paylaşım yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, “Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, hava şartlarından etkilenen yayla yollarında kar temizleme çalışmaları gerçekleştirilmiş; hasar gören yol ve köprülerde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” dedi.
 

