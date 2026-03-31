Pınarbaşı'da köpeği ağaca aşarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bir köpeğin ağaca asılarak öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köpeği ağaca asarak öldürdüğü belirlenen şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.