  • Pınarbaşı'da köpeği ağaca aşarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Pınarbaşı'da köpeği ağaca aşarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Pınarbaşı'da köpeği ağaca aşarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bir köpeğin ağaca asılarak öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köpeği ağaca asarak öldürdüğü belirlenen şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

'Kayseri Büyükşehir, yapay zeka kullanımında nadir şehirlerden'  
'Kayseri Büyükşehir, yapay zeka kullanımında nadir şehirlerden'  
'152 ülkeye 319 milyon 54 bin dolar ihracat yaptık'
'152 ülkeye 319 milyon 54 bin dolar ihracat yaptık'
'Kayseri'nin şubat ihracatı 319 milyon dolar oldu'
‘Kayseri’nin şubat ihracatı 319 milyon dolar oldu’
Kayseri'de kurulan şirketlerden 698 milyon liralık sermaye
Kayseri’de kurulan şirketlerden 698 milyon liralık sermaye
Talas'ta 5 Kütüphanede Bilgiye Kesintisiz Erişim
Talas'ta 5 Kütüphanede Bilgiye Kesintisiz Erişim
Kırmızı Gelinlik Dizi Oluyor! Çekimleri Kayseri'de Başlayacak
Kırmızı Gelinlik Dizi Oluyor! Çekimleri Kayseri'de Başlayacak
