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Pınarbaşı'da polis uygulaması bin 307 şahıs sorgulandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Pınarbaşı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlık seçimi sürecinin huzur ortamında geçmesi amacıyla polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bin 307 şahıs sorgulandı.

Pınarbaşı'da polis uygulaması bin 307 şahıs sorgulandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından    Pınarbaşı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlık seçimi sürecinin huzur ortamında geçmesi amacıyla 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde çalışma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda, bin 307 şahıs ve 332 oto sorgusu yapıldı.

Haber Merkezi

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