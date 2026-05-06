Pınarbaşı'da tehlike çanları çalıyor

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı ilçesinin verdiği göçler nedeniyle nüfusunun son yıllarda giderek azaldığını ifade ederek ilçedeki istihdam olanaklarının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Pınarbaşı’nın tarımsal faaliyetler konusunda ciddi bir potansiyel taşıdığının altını çizen Milletvekili Genç, ilçede OSB kurulması yönünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

“GENÇLERİMİZ İŞ VE GELECEK UMUDUNU BAŞKA ŞEHİRLERDE ARIYOR”

Konuya ilişkin TBMM’de yaptığı konuşmada Milletvekili Genç, “Seçim bölgem Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi bugün açık bir gerçekle karşı karşıyadır. İlçemiz nüfus kaybediyor, gençlerimiz iş ve gelecek umudunu başka şehirlerde arıyor. TÜİK verilerine göre Pınarbaşı'nın nüfusu 25 binlere kadar gerilemiştir. Bu, üretim alanı açılmadığında bir ilçenin nasıl boşaldığının göstergesidir” diye konuştu.

“ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SÜRECİ DERHAL BAŞLATILMALIDIR”

İlçenin ciddi bir yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Genç, “Oysa Pınarbaşı yatırım için hazırdır. Lokasyonu, geniş mera alanları, küçükbaş hayvancılık, yem bitkileri, süt ürünleri ve tarıma dayalı sanayi için ciddi imkânları mevcuttur. Bu potansiyel ham madde olarak kalmamalıdır; üretilen değer ilçede işlenmeli, istihdam da kazanç da Pınarbaşı'nda kalmalıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanına çağrımdır: Pınarbaşı için organize sanayi bölgesi süreci derhâl başlatılmalıdır. Bu adım göçü

durduracak, üretimi artıracak, gençlerimize umut olacak, ilçemizin geleceğine somut katkı sağlayacaktır. Pınarbaşı bu yatırımı hak ediyor, daha fazla beklememelidir” ifadelerine yer verdi.

PINARBAŞI’DA NÜFUS GİDEREK AZALIYOR

TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yayınlanan verilere göre; son yıllarda Pınarbaşı ilçesinin nüfusunda ciddi bir düşüş yaşanıyor. 2020 yılında 22 bin 900 olan ilçe nüfusu, 2022 yılında 21 bin 240 ve 2025 yılında ise 20 bin 598 olarak açıklandı.

İLÇEDE OSB TALEBİ

Öte yandan iş olanaklarının daha fazla olduğu çevre il ve ilçelere göç veren Pınarbaşı’da azalan nüfus dikkat çekiyor. İlçenin başlıca geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık yer alıyor. İlçe nüfusunun azalmaması ve bu doğrultuda istihdamın artması için gerekli çalışmaların yapılması bekleniyor. Göçün azalması ve ilçede iş olanaklarının artırılması talebi, Pınarbaşı için Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.