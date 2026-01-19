  • Haberler
  • Gündem
  • Pınarbaşı'dan Gürün ve Göksun karayolu tüm araç trafiğine kapalı

Pınarbaşı'dan Gürün ve Göksun karayolu tüm araç trafiğine kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu ve Pınarbaşı/Göksun karayolu tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Pınarbaşı'dan Gürün ve Göksun karayolu tüm araç trafiğine kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu ve Pınarbaşı/Göksun karayolu tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 12.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, yağış mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol çekici ve tır trafiğe kapalı.

Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışlı, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.

Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bünyan'a 460 bin liralık tarımsal hamle: Akıllı Sera Eğitimi Açıldı
Bünyan'a 460 bin liralık tarımsal hamle: Akıllı Sera Eğitimi Açıldı
Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Ödüllü Kitapçı Esat Ayata'ya Onur Gecesi
Ödüllü Kitapçı Esat Ayata'ya Onur Gecesi
Başkan Özdoğan,'112 Acil Merkezi Projemizi Hayata Geçiriyoruz'
Başkan Özdoğan,“112 Acil Merkezi Projemizi Hayata Geçiriyoruz”
Ülkü Ocaklarından Türk Gençlerine Sağlık Taraması
Ülkü Ocaklarından Türk Gençlerine Sağlık Taraması
Adanalı 70 Gazeteciye Kayseri Tanıtıldı
Adanalı 70 Gazeteciye Kayseri Tanıtıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!