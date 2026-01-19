Pınarbaşı'dan Gürün ve Göksun karayolu tüm araç trafiğine kapalı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu ve Pınarbaşı/Göksun karayolu tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Emniyetin saat 12.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;
Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, yağış mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol çekici ve tır trafiğe kapalı.
Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışlı, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.
Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.