Pınarbaşı/Göksun karayolu çekici ve tır trafiğine kapalı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Göksun karayolunun çekici ve tır trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Emniyetin saat 17:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre; Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, yağış yok. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, yağmur yağışı mevcut. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, yağış yok. Zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut. Zemin ıslak. Çekici ve TIR trafiğine kapalı.