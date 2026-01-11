  • Haberler
  • Gündem
  • Pınarbaşı-Göksun karayolu çekici ve tır trafiğine kapatıldı

Pınarbaşı-Göksun karayolu çekici ve tır trafiğine kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı-Göksun karayolunun tır/çekici trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Pınarbaşı-Göksun karayolu çekici ve tır trafiğine kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin saat 20.00 itibarıyla yapılan yol kontrol denetimleri sonucunda;

Kayseri-Erciyes, Nevşehir, Ankara, Sivas, Pınarbaşı, Yozgat ve Niğde karayollarıyla Pınarbaşı-Gürün karayolu trafiğe açık durumdayken Pınarbaşı-Göksun karayolu çekici/tır trafiğine kapatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü de; akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurun, yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve tipi görüleceğini tahmin ederek 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Engellilik herkesin meselesidir'
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Engellilik; herkesin meselesidir’
Erciyes'te Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Pistler Kapandı
Erciyes’te Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Pistler Kapandı
Mutfakta Çevre Bilinci: Talas'ta Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması
Mutfakta Çevre Bilinci: Talas'ta Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması
AFAD, 473 Sözleşmeli Personel Alacak
AFAD, 473 Sözleşmeli Personel Alacak
Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı: Yazarlarımız Yönetimde
Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı: Yazarlarımız Yönetimde
Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!