Pınarbaşı-Göksun karayolu çekici ve tır trafiğine kapatıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı-Göksun karayolunun tır/çekici trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin saat 20.00 itibarıyla yapılan yol kontrol denetimleri sonucunda;
Kayseri-Erciyes, Nevşehir, Ankara, Sivas, Pınarbaşı, Yozgat ve Niğde karayollarıyla Pınarbaşı-Gürün karayolu trafiğe açık durumdayken Pınarbaşı-Göksun karayolu çekici/tır trafiğine kapatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü de; akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurun, yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve tipi görüleceğini tahmin ederek 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.