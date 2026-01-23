Pınarbaşı-Göksun Karayolu trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Pınarbaşı-Göksun Karayolu saat 11:00 itibarıyla yapılan çalışmalar neticesinde TIR ile çekici türü araçlar hariç küçük taşıt ve otobüs türü araçlar için çift yönlü olarak trafiğe açıldı.