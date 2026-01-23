Pınarbaşı-Göksun Karayolu trafiğe açıldı

Pınarbaşı-Göksun Karayolu saat 11:00 itibarıyla yapılan çalışmalar neticesinde TIR ile çekici türü araçlar hariç küçük taşıt ve otobüs türü araçlar için çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Pınarbaşı-Göksun Karayolu saat 11:00 itibarıyla yapılan çalışmalar neticesinde  TIR ile çekici türü araçlar hariç küçük taşıt ve otobüs türü araçlar için çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

