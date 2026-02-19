Pınarbaşı-Göksun ve Pınarbaşı- Gürün karayolu trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Pınarbaşı - Göksun Karayolu ve Pınarbaşı - Gürün Karayolu: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile araç trafiğine kapatılan yol yapılan çalışmalar neticesinde çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldı.